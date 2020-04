DPS w Kaliszu. Kolejni mieszkańcy zakażeni koronawirusem ewakuowani przez wojsko. ZDJĘCIA, WIDEO

W czwartek, 23 kwietnia poinformowano o kolejnych zakażeniach wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Tego samego dnia zapadła decyzja o ewakuowaniu tych osób do szpitala zakaźnego w Poznaniu. W działaniach udział wzięło ponad 80 żołnierzy z 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, 2 Wojskowego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych ze Śremu wspieranych przez żandarmerię wojskową i policję.

- Do ewakuacji do szpitala zakaźnego w Poznaniu przygotowaliśmy 24 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zostały do tego wykorzystane karetki 2 Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia oraz karetki systemowe ze służby zdrowia. Nie mamy pacjentów, którzy wymagają podłączenia do respiratora - mówi kpt. Marcin Misiak, oficer prasowy 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej