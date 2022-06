Dziecięcy Festiwal Działań Artystycznych SztukaKuka w Kaliszu. W weekend w Kaliszu startuje VI edycja imprezy ZDJĘCIA

Szósta edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 4-5 czerwca. Festiwal jest organizowany przez Strefę Artystyczną Uciechowo. W tym roku na uczestników czekać będzie blisko dwadzieścia różnorodnych warsztatów przygotowanych przez lokalne firmy, fundacje oraz placówki. Poprowadzą je artyści, pedagodzy oraz instruktorzy. Program wydarzenia skierowany jest głównie do dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

- Festiwal od samego początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo duża frekwencja podczas każdej z edycji. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny - informuje Natalia Zawartka ze Strefy Artystycznej Uciechowo.

Organizatorzy nie prowadzą zapisów na warsztaty, nie obowiązują na nie także żadne wejściówki. Jeśli ze względu na brak miejsc ktoś nie dostanie się na dany warsztat to zostanie przekierowany na inny, odbywający się w tym samym czasie w bliskiej lokalizacji. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w dniu 2 czerwca o godz. 19.30 w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 3 wejściówki. Warsztaty "Guzik z pętelką" oraz "Obraz zamknięty w ramie" dostosowane są do osób z niepełnosprawnościami ruchową i intelektualną oraz prowadzone przez pedagogów specjalnych.