Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Za nami pierwszy dzień 48. odsłony jazzowej imprezy ZDJĘCIA Bartłomiej Hypki

Energetyczni Aki Takase i Daniel Edmann, nostalgiczna Aleksandra Mońko-Allen oraz profesor i spółka, czyli Krzysztof Herdzin Quartet, a do tego jamowanie do późnej nocy w klubie festiwalowym Calisia One. Za nami pierwszy dzień 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych.