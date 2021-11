Rada Miasta Kalisza przyjęła wspólne stanowisko ws. antysemickiego marszu z 11 listopada ZDJĘCIA

Rada Miasta Kalisza pierwotnie miała zająć się aż trzema uchwałami w sprawie marszu. Radni Platformy Obywatelskiej chcieli, aby głosowano nad odrzuconą półtora roku temu deklaracją #KaliszBezNienawiści, przewodniczący rady Tadeusz Skarżyński szykował własną uchwałę, a radni Polska 2050 zapowiedzieli przygotowanie uchwały stanowiskowej w sprawie uznania Statutu kaliskiego jako ważnego dokumentu dla dziedzictwa kulturowego i historycznego Kalisza. Ostatecznie zwołano konwent i ustalono wspólny tekst uchwały .

- Z trzech uchwał wzięliśmy to, co było dla nas wspólne i umożliwiło wystosowanie jednolitego stanowiska, a dodatkowo jeszcze zostało to obrobione przez innych członków konwentu. Nie ukrywam, że obrady nie były burzliwe, bo każdemu zależało na jednolitym stanowisku - tłumaczy Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.