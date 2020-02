Fundacja Mocni Miłością w Kaliszu i WPA UAM promują miasto w szczytnym celu. WIDEO

Fundacja Mocni Miłością w Kaliszu zamierza stworzyć dom stacjonarny dla przewlekle chorych. Na jego potrzeby zakupiona została działka sąsiadująca z działką parafialną.

- Posiadamy zgodę Urzędu Miasta na budowę takiego domu w tym miejscu. Kończymy prace nad projektem architektonicznym. Przed nami do zrobienia projekty branżowe i uzyskanie pozwolenia na budowę – tłumaczy ks. dr Włodzimierz Guzik proboszcz parafii św. Matki Teresy z Kalkuty, prezes Fundacji. - Na dwóch piętrach chcemy zapewnić opiekę sześćdziesięciu osobom, całodobową bądź dzienną, w zależności od indywidualnych potrzeb. Miejsce to będzie łączyć cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem domowego ogniska, w którym chorzy odnajdą ulgę w cierpieniu fizycznym i duchowym. Będzie to pierwsza tego typu niekomercyjna placówka w Kaliszu.

Powierzchnia domu ma liczyć 1500m2 na trzech kondygnacjach. Parter będzie przystosowany do opieki dziennej z terapią zajęciową, gabinetami rehabilitacyjnymi, lekarskimi oraz ze stołówką i tarasem. Kondygnacja pierwsza będzie przeznaczona na opiekę całodobową dla 30 chorych w pokojach 2-osobowych, z kaplicą i tarasem. Kondygnacja druga stanowić będzie zaplecze, czyli magazyny, pomieszczenia socjalne, z pomieszczeniami dla Centrum Wolontariatu wraz z pokojami gościnnymi.