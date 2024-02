Kalisz dla Młodych. Studenci i absolwenci kaliskich uczelni odebrali klucze do własnych mieszkań

- Beneficjenci programu nabywają prawo do lokalu komunalnego, dzięki czemu mają stabilną sytuację na samym początku drogi życiowej w Kaliszu. Zdecydowali się związać swoją przyszłość z Kaliszem. Tu czują się dobrze, chcą pracować, pewnie założyć rodzinę. Mieszkania nie są duże, ale gwarantują standard "kawalerki". Chodzi o to, by nie generowały wysokich kosztów utrzymania - powiedział prezydent Krystian Kinastowski. - Od jakiegoś czasu dajemy młodym ludziom jasny sygnał, by nie wyjeżdżali, pozostali w Kaliszu i abyśmy razem rozwijali to miasto. Będziemy chcieli pomóc im również przy mieszkaniach przy ul. Melcera. To wszystko przed nami.