Gołuchów. W parku-arboretum liczą nietoperze ZDJĘCIA

Gdzie zimują nietoperze i ile ich jest w Gołuchowie?

Zinwentaryzowane zostały trzy miejsca zimowania: lodownia w Zamku, stara niedźwiedziarnia oraz piwnica nieopodal Chałupy - leśniczówki na Dybulu.

- Wynikiem kontroli było zaobserwowanie 43 osobników, przedstawicieli pięciu gatunków: nocek duży (3 osobniki), nocek Natterera (28 osobników), nocek rudy (3 osobniki), gacek brunatny (8 osobników) i mopek (1 osobnik). Wnioskiem z badań jest stwierdzenie, że liczebność nietoperzy na terenie parku-arboretum jest stabilna - informuję leśnicy z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Dlaczego nietoperze zimują?

Nietoperze to grupa ssaków, która w okresie zimy jest zdolna do hibernacji. Podczas tego procesu organizm spowalnia metabolizm i obniża temperaturę ciała. Przystosowanie to pomaga przetrwać niekorzystny dla zwierząt zimowy czas, kiedy temperatura otoczenia znacznie spada, a pokarm jest trudno dostępny. Naturalnymi schronieniami dla nietoperzy są miejsca o stałej temperaturze, zaciszne i wilgotne. W naturze są to jaskinie i szczeliny skalne, dziuple grubych drzew, nory ziemne. Na miejsca zimowego odpoczynku niektóre gatunki nietoperzy chętnie wybierają infrastrukturę stworzoną przez człowieka, jak piwnice, sztolnie, kanały podziemne czy strychy.