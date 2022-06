Kalisz. Młodzieżowe Misje Gospodarcze rozstrzygnięte ZDJĘCIA

Celem tegorocznej edycji Młodzieżowych Misji Gospodarczych była promocja branży spożywczej w subregionie kaliskim jako dobrego miejsca rozwoju zawodowego. MMG to projekt edukacyjno-zawodowy łączący świat edukacji z biznesem. W tym roku uczestnicy opracowywali sposoby komunikacji biznesu z pokoleniem Z oraz sposoby efektywnej rekrutacji potencjalnych młodych pracowników. Młodzież poznała specyfikę branży spożywczej.

- Młodzieżowe Misje Gospodarcze to fantastyczny pomysł Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. To pomysł na to, aby młodzież i biznes jak najszybciej mogły się spotkać i wymienić doświadczeniami. To działanie, z którego absolutnie obie strony czerpią od siebie nawzajem - mówiła Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego.