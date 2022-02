Kalisz: Pogrzeb Stanisława Paraczyńskiego. "Byłeś dobry jak chleb". ZDJĘCIA

Stanisław Paraczyński z kaliskim samorządem był związany przez ponad dwie dekady. Był radnym Rady Miasta Kalisza czterech kadencji, współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”, przedsiębiorcą i piekarzem - właścicielem wraz z żoną i córką piekarni, którą znają tysiące kaliszan.

Stanisław Paraczyński był aktywnym działaczem i członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Cechu Kaliskim i Izbie Rzemieślniczej. Był inicjatorem wielu akcji społecznych i charytatywnych. To on był jednym z pomysłodawców imprezy sportowej Bieg Piastowski, to dzięki niemu na kaliskim Zawodziu odbywają się jarmarki i festyny dla dzieci czy Biesiady Piastowskie.

Od zawsze głównym założeniem Stanisława Paraczyńskiego było prowadzenie szerokiej działalności charytatywnej. Wspierał Bank Chleba, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, organizacje społeczne, rady parafialne. Za tę działalność w 2001 roku wraz z żoną Mirosławą zostali nagrodzeni tytułem „Dobroczyńca Roku 2000”, a w roku 2015 zostali wyróżnieni w konkursie "Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik", który zorganizowała Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Był też aktywnym członkiem i wiceprezesem kaliskiego oddziału Ligi Obrony Kraju.