Koronawirus. W Kaliszu zamykają baseny. Szkoły na razie pracują normalnie

W zawiązku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, samorząd Kalisza zdecydował o zamknięciu basenów. Uczniowie kaliskich szkół nie będą więc mieli lekcji pływania. Odwoływane są też kolejne imprezy i wydarzenia w mieście.

W środę rano prezydent Kalisza Krystian Kinastowski zwołał specjalną konferencję prasową, na której poinformował o działaniach miasta związanych z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem. - Odwołujemy wszystkie imprezy masowe, które miały się w Kaliszu odbywać. Kilka tych imprez już się nie odbyło. Będziemy podejmować dalsze działania, które wynikają z tej dynamicznej sytuacji, która jest w kraju. Od dzisiaj nieczynne będą baseny miejskie - poinformował prezydent miasta.

Jak dodaje Krystian Kinasotowski, władze Kalisza na razie nie podejmują bardziej drastycznych środków. - W Warszawie odbędzie się spotkanie premiera z samorządowcami i będziemy mieli rekomendacje, jak dalej postępować. Musimy zdawać sobie sprawę, z tego że powinniśmy działać wspólnie, w ramach jednego sytemu zapobiegania tej sytuacji. Będziemy takie działania rekomendowane podejmować - zapowiada prezydent Kalisza. - Póki co można mieszkańców Kalisza uspokajać, że przypadku zachorowania na koronawirusa na razie nie mamy. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna i trzeba się liczyć z tym, że takie zachorowanie może się pojawić. Szpital kaliski, ale też poznański są na to przygotowane. Na podstawie przypadków, które już wystąpiły w Polsce mają przećwiczoną ścieżkę postępowania i można być spokojnym. My również wiemy, jak zachowywać się w przypadku stwierdzenia takiego przypadku.

Prezydent apeluje do mieszkańców, aby "w tym ciężkim czasie" zachowywali się przede wszystkim odpowiedzialnie.

- Najbardziej możemy pomóc sami sobie. Nie wyobrażam sobie, żeby zakatarzone dziecko puszczać do szkoły i powodować niepotrzebne zagrożenie i podsycać tę nerwową sytuację. Uważam, że trzeba wykazać się dużą przezornością i roztropnością. Apeluję też do osób starszych, seniorów, którzy są w grupie największego ryzyka, żeby jeśli tylko mogą, ograniczyli swoje wizyty w miejscach, w których może dochodzić do kontaktów z osobami potencjalnie zagrożonymi. Musimy pamiętać, że około 80 proc. populacji praktycznie przechodzi wirusa bezobjawowo. Ktoś może nie wiedzieć, że jest chory a tego wirusa przenosić. Dlatego też jest ważne, aby seniorzy ograniczyli swoją aktywność, pozostali w domu. Apeluję również do sąsiadów, do ludzi młodszych, żeby jeżeli tylko mogą, wspierały osoby starsze. Zachowanie spokoju i odpowiedzialności obywatelskiej jest najważniejsze - dodaje włodarz miasta.

Jak na razie samorząd Kalisza nie decyduje się na zamykanie szkół.

- Jeżeli tylko będą rekomendacje, żeby zamykać szkoły, to będziemy zgodnie z tym postępować. Jest to sposób na to, żeby transmisję wirusa zatrzymać. Natomiast takiej drastycznej decyzji nie podejmujemy. Zdajemy sobie sprawę jakie miałaby ona konsekwencje społeczno-gospodarcze dla miasta i regionu. Trzeba to dobrze przemyśleć. Musimy mieć też wsparcie rządu i instytucji centralnych, które są do tego powołane - podsumowuje Krystian Kinastowski.

