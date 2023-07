Magda Gessler w Szałem. Znana restauratorka gościła w podkaliskim lokalu ZDJĘCIA

W sobotę, 8 lipca w KTW Szałe Restaurant & Events odbyła się uroczysta kolacja, która oficjalnie rozpoczęła nowy rozdział w działalności znanej w okolicy restauracji. Goście mieli okazję nie tylko posmakować potraw, zobaczyć wnętrza po generalnym remoncie, ale też spotkać popularną restauratorkę Magdę Gessler.

- Uważam, że to jest jedno z piękniejszych miejsc, które się rodzi. To będzie absolutna oaza, bo takie miejsca zdarzają się w bajkach, a ktoś ma ogromną odwagę, żeby z tego miejsca zrobić taką przystań dla ludzi, którzy są romantykami, którym się marzy cisza, spokój i piękne zachody słońca i wiszące kwiaty nad głową – zwróciła się do gości Magda Gessler.