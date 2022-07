Mietek Szczęśniak świętuje dziś urodziny. Kto jeszcze spośród słynnych muzyków pochodzi z Kalisza? ZDJĘCIA

Artysta ceniony przez krytyków, uwielbiany przez swoją publiczność, szanowany przez branżę muzyczną. Ma wpływ na wielu śpiewaków, kształtował gusty i estetykę, lansował śpiewanie po polsku muzyki gospel i soul, współpracował ze świetnymi instrumentalistami, aranżerami i producentami w kraju i za granicą. Konsekwentnie i wrażliwie opowiada światu historie, których jeszcze nikt nie słyszał-własne historie. Aksamitnym głosem śpiewa bossanowę, z siłą i ekspresją soul, gospel i jazz, z przekonaniem, empatycznie dotyka serca i głowy śpiewając własne popowe pieśni. Wszechstronny , świadomy wokalista, autor tekstów i muzyki, współproducent własnych nagrań. Laureat wielu konkursów polskich i międzynarodowych.

Trzykrotnie nagrodzony Fryderykiem , za największą nagrodę uważa to, że spotkał własną publiczność. Dwie ostatnie płyty – "Songs From Yesterday" wydana z Krzysztofem Herdzinem (2015 Sony) i "Nierówni" (2016 APR) – jego kompozycje do wierszy ks. Jana Twardowskiego, nagrana m.in. z muzykami brazylijskimi, są złote.

Za: mietekszczesniak.pl