„Młoda krew ratuje życie” – podsumowanie 16. edycji akcji FOTO

Przedsięwzięcie jest ogólnopolskim szlachetnym współzawodnictwem, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż.

- Cieszy fakt, że tak wiele młodych osób zasila szeregi krwiodawców i dzieli się najcenniejszym darem. To od jej dostępności często zależy ludzkie życie i zdrowie. Dziękuję wam, młodzi krwiodawcy, za waszą postawę i bezinteresowną chęć niesienia pomocy - powiedział wiceprezydent Mateusz Podsadny.

W kaliskim rejonie do turnieju w roku szkolnym 2018/19 przystąpiło 12 placówek, w tym 11 z Kalisza oraz jedna z powiatu. Jest to najliczniejsza reprezentacja rejonowa szkół w Wielkopolsce. Równie imponujące są także wyniki akcji – 422 litry krwi oddanej przez 939 najmłodszych krwiodawców. Zdecydowana większość z nich to osoby, które podzieliły się tym bezcennym lekiem po raz pierwszy.

W etapie rejonowym, laureatem 16. edycji turnieju „Młoda krew ratuje życie” został Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu. Na drugim miejscu znalazł się Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, a na trzecim - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.