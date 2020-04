Nadchodzi czas pszczół? Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą programu chroniącego owady zapylacjące

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do ograniczenia pestycydów w rolnictwie. Ma to pomóc chronić europejskie pszczoły. Jednym z elementów tych działań jest wezwanie do ograniczenia stosowania pestycydów. Sprawa jest w toku.

OK. 84% gatunków roślin uprawnych i 78% gatunków dzikich kwiatów w samej UE zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez zwierzęta, wynika z informacji Komisji Europejskiej. Warta prawie 15 mld euro roczna produkcja rolna w UE jest bezpośrednio zapylana przez owady. To, co obecnie Unia Europejska robi na rzecz owadów zapylających, to za mało. Posłowie są zdania, że potrzebny jest program ukierunkowanych działań chroniących owady zapylające. "Posłowie wzywają Komisję Europejską do wzmocnienia inicjatywy na rzecz owadów zapylających i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów". Dobrze, że UE podejmuje inicjatywy na rzecz owadów zapylających, ale te działania "w obecnej formie nie chronią pszczół i innych owadów przed niektórymi z wielu przyczyn spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunków inwazyjnych". Posłowie wzywają Komisję do przedstawienia programu działań na pełną skalę, dysponującego wystarczającymi środkami. I tu pojawia się kwestia ograniczenia stosowania pestycydów. Zdaniem posłów PE, "aby pomóc w dalszym zmniejszaniu pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, ograniczenie stosowania pestycydów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)". Czytaj też: Rozwój pszczelarstwa leży w interesie nas wszystkich - pisze ekspert Wezwali do uwzględnienia obowiązkowych celów ograniczenia pestycydów na terenie UE, w przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Parlament domaga się również przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, aby chronić różnorodność gatunków owadów zapylających. Zapylacze są niezbędne dla różnorodności biologicznej, rolnictwa i reprodukcji wielu gatunków roślin. W kwietniu 2018 roku UE zgodziła się całkowicie zakazać stosowania imidachloprydu, klotianidyny i tiametoksamu, (z grupy neonikotynoidów), na wolnym powietrzu. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego zakazu. Po wystosowaniu przez Parlament i Radę wezwania do podjęcia działań mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających. Źródło: informacja prasowa PE Kupujmy polskie produkty, aby wspomóc naszych rolników. Wideo