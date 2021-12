Niebieski marsz w Kaliszu na finał akcji z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu ZDJĘCIA

W pierwszym tygodniu grudnia obchodzimy Europejski Tydzień Autyzmu. Głównym celem wydarzenia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób nim dotkniętych, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób związanych ze spektrum autyzmu.

Z inicjatywy Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, Zespołem Szkół Nr 9, SP nr 17 z oddziałami integracyjnymi, SP nr 7 oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym Nr 1 im. J. Korczaka w Kaliszu zorganizowano specjalny projekt "Jestem. Rozumiem. Pomagam". Polegał ona na przeprowadzeniu cyklu działań wśród młodzieży liceum, szkół podstawowych oraz w obecności podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. J. Korczaka w Kaliszu.

- Projekt składał się z wielu działań. Były to warsztaty szkoleniowe dla młodzieży z liceów i ośrodków specjalnych o tematyce autyzmu, cukrzycy. Było świetne spotkanie z osobą niewidomą, Sebastianem Grzywaczem, współzałożycielem fundacji "Ponad Słowami" - wymieniała Dorota Madejka, wiceprezes fundacji "Nowa Nadzieja". - Odbyła się również wycieczka do Fabryki Bombek oraz do Muzeum Świec w ramach wyjazdu integracyjnego. Na zwieńczenie projektu został zaplanowany marsz z niebieskimi balonami. Kolor niebieski jest symbolem autyzmu.