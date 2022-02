Park Miejski w Kaliszu. Pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny? ZDJĘCIA

Park Miejski w Kaliszu to najstarszy z ogólnodostępnych parków w Polsce. Zielona enklawa dla osób szukających ciszy i spokoju. Powstał w roku 1798 na terenie pojezuickich ogrodów. Początkowo użytkowali go słuchacze pobliskiego Korpusu Kadetów, wkrótce jednak stał się "ogrodem" wszystkich kaliszan. Razem ze znajdującym się po drugiej stronie Prosny tzw. Nowym Parkiem zajmuje powierzchnię ok. 30 ha.

Do bardziej charakterystycznych obiektów parku należy staw Kogutek opisany m.in. w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej, zegar słoneczny, dąb Asnyka, czy budynek dawnej cukierni Foerstera przy moście Teatralnym. Wielu obiektów nie zachowało się do naszych czasów m.in. nie ma już palmiarni, domku szwajcarskiego, sztucznych ruin, czy kilku parkowych rzeźb. (za: P. Sobolewski "Jedynie w Kaliszu"/źr. UM Kalisz)