Ponad 20 proc. rodziców w Kaliszu chce posłać swoje dzieci do przedszkoli 18 maja

W Kaliszu stanie punkt badań drive-thru na obecność koronawirusa

Od 11 do 15 maja w godzinach od 10 do 18 mieszkańcy, którzy uznają to za zasadne, będą mogli poddać się badaniu na obecność zakażenia koronawirusem. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.