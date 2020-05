Protest przed Kurią Diecezjalną w Kaliszu. ZDJĘCIA, WIDEO

- Film dokumentalny braci Sekielskich obnaża sojusz tronu i ołtarza chroniący księży-pedofilów. Od przenoszenia sprawców z parafii do parafii po tajne wytyczne dla prokuratorów zachęcających do ignorowania przypadków kościelnej pedofilii. A w tym wszystkim, niestety, Kuria Diecezjalna w Kaliszu odgrywa swoją ponurą rolę.

Okażmy swoją solidarność z ofiarami księży-pedofilów i pokażmy, że cała Polska patrzy na sprawców. Hierarchowie i politycy bawią się w chowanego? Przynieśmy ze sobą lampki/świeczki i pokażmy, że to, co oni chcą ukryć w ciemnościach, my oświetlimy, żeby już nigdy nie pozostało w ukryciu, żeby sprawcy nie pozostali bezkarni, a ofiary bez zadośćuczynienia.- napisali na Facebooku organizatorzy pikiety.