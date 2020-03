PWSZ w Kaliszu uruchomiła nauczanie on-line. Pierwsze testowe zajęcia już za studentami

Informatycy uczelni wykorzystali darmową platformę do komunikacji werbalnej, tekstowej i wideo. – Studenci nie muszą się rejestrować, czy pobierać specjalnej aplikacji – mówi Robert Matuszczak, szef działu informatyki. – Platforma działa nie tylko na komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych i podczas testów połowa uczestniczących w wykładzie studentów korzystała właśnie ze smartfonów czy tabletów i nie było żadnych kłopotów z komunikacją. Każdy student, mógł zadać pytanie głosowe, bądź tekstowe. Sprawdziliśmy również możliwość przesyłania plików, np. prezentacji i to również działa, zatem student po otrzymaniu prezentacji będzie mógł ją otworzyć, a w tle będzie słuchał wykładu.

– Proszę studentów o to, by korzystali z kształcenia on line, bo jesteśmy w stanie wyższej konieczności – dodaje rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Jeżeli wystąpią jakieś trudności techniczne, prosimy o wyrozumiałość i informacje. To dla nas wszystkich nowa sytuacja. Te nasze działania służą przede wszystkim ochronie zdrowia i życia nie tylko studentów, ludzi młodych, ale tych wszystkich, z którymi studenci mieszkają. Nie chcemy nikogo narażać na zakażenie koronawirusem.