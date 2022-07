Rodzinne weekendy na Zawodziu w Kaliszu. Słuchali opowieści o drapieżnych ptakach ZDJĘCIA

Dzięki członkom grupy "Ptasznik" z Turku można dowiedzieć się ciekawostek o sztuce układania drapieżników i ich budowie, a także zobaczyć pustułkę czy puchacza na żywo. Największe wrażenie robiła jak zawsze - znana już uczestnikom spotkań na Zawodziu - Misza, okazały puchacz.

- Żyją one do 65 lat, ma jeszcze czas aby urosnąć. To gatunek sów, które występują u nas najczęściej na terenach górskich. Polują na wszystko, zależnie od tego, gdzie występują - od małych owadów po młode sarny. Potrafią też polować na ryby czy też jeże. Szpony Miszy mają 1,5 tony uścisku. Nie potrafi obracać oczami, zatem może obracać o 270 stopni głową. Prawe i lewe uchu są rozmieszczone asymetrycznie, co pozwala na namierzanie ofiary nocą. Rozpiętość skrzydeł zaś sięga 2 metrów - tłumaczył Mateusz Moszczyńsk.