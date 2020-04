Samorządy z podkaliskich gmin nie chcą udostępniać poczcie spisów wyborców

W czwartek gminy z powiatu kaliskiego otrzymały maila w tej sprawie.

- Wysłany był z jakiegoś dziwnego adresu, więc uznaliśmy, że nie będziemy na niego odpowiadać - mówi Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn. Z kolei do Cekowa-Kolonii zatelefonował pracownik Poczty Polskiej. Chodziło udostępnienia na czas wyborów nieruchomości, na których stoją szkoły oraz pożyczenia urn wyborczych.

- Grunty udostępnię, o ile dostanę rozsądną propozycję umowy. Jeśli chodzi o urny, swoją decyzję uzależniłem od zgody komisarza wyborczego, bo z jego środków zostały zakupione - tłumaczy wójt Mariusz Chojnacki.

W piątek do Koźminka dotarło pismo Poczty Polskiej oraz pismo... premiera Mateusza Morawieckiego, który nakazywał wydanie spisów.

- Nie przekażę spisu, bo to nie jest zgodne z prawem. Czekamy na interpretację prawną tego "nakazu" - wyjaśnia wójt Iwona Michniewicz.

Z kolei prezydent Kalisza Krystian Kinastowski stwierdził, że podejmie decyzję, gdy dostanie pismo, bo na razie niw dostał.