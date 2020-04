Szpital w Kaliszu powoli opanowuje sytuację wywołaną zakażeniami koronawirusem

Od soboty do pracy gotowe są już pracownia hemodynamiki w oddziale kardiologicznym, odcinek C chirurgii szpitala w Kaliszu. Zapadła również decyzja, że udary będą leczone na neurologii. I taką gotowość, mimo niełatwej sytuacji organizacyjnej, szpital zgłosił już wojewodzie, do Narodowego FUnduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dyspozytorni w Koninie oraz okolicznym szpitalom.

- Na wysokich obrotach, choć na mniejszą skalę, ze względu na kwarantannę naszego personelu w obiekcie szpitala i w domach, oddziały szpitala wracają do pracy - informuje pełnomocnik dyrektora - koordynator ds. epidemicznych Covid-19 dr n. med. Artur Tarasiewicz.