Urocza randka w programie "Rolnik szuka żony" na tle zamku w Gołuchowie

- On mnie dzisiaj tak denerwował cały dzień. Powiedział, że musi pilnować picia tych moich kaw, ponieważ będę miała na pewno problemy z sercem. Codziennie mi mówi o tych kawach – mówiła Anna z powiatu kaliskiego.

Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego przyznał, że to Mikołaja uważa na największego rywala. Jednak randka Anny z młodszym od niej kilkanaście lat Mikołajem zdaje się, że nie przebiegała po myśli Mikołaja, ponieważ on chciał upewnić ją o swoim zainteresowaniu i trosce, czego ona nie odbierała najlepiej.

- Bardzo czekałem na tę randkę z Anią, więc się nie stresuję. Cieszę się bardzo. Chłopaki to widać, że był taki stres na początku bardziej.

Tego dnia rolniczka z gminy Blizanów i Mikołaj wybrali się do Gołuchowa na teren zamku, gdzie specjalnie dla nich w jednej z alejek z pięknym widokiem ustawiono stolik z przekąskami. Sama randka po wymianie uprzejmości przebiegała spokojnie.

- Były momenty ciszy, ponieważ nie było po prostu tematów, żeby poruszyć – powiedział kandydat Anny.

- Nie ukrywam, że Mikołaj po prostu mnie drażni. Czuje za duży nacisk z jego strony, bo już tak za mną chodzi kilka dni – stwierdziła rolniczka. - Czasami fajnie się rozmawia. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy o sztukaterii, o domach, o wykończeniach, o wszystkim to można z nim było na poważne tematy porozmawiać, ale czasami te takie życiowe tematy obierają taką infantylność – wyjaśniła.

Para poruszyła też temat dużej różnicy wieku, ale Mikołaj wyjaśnił, że to nie jest dla niego problemem, ale Anna podsumowała, że czuje, że to nie jest to i z 21-latkej się raczej nie dogada. Po powrocie z randki rolniczka i jej kandydaci rozmawiali o zaplanowanym na wieczór grillu. Jednak w tym odcinku nie zobaczyliśmy jak przebiegło spotkanie mężczyzn z rodziną Anny. W kolejnym odcinku poznamy decyzje rolników. Kogo wybierze mieszkanka gminy Blizanów? W zapowiedzi słyszymy, że zastanawia się nad jedną osobą.