Ustawa antyprzemocowa przyjęta przez Sejm. - To wielki sukces środowisk kobiecych - mówi posłanka Karolina Pawliczak

Ustawa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach będą przyznane policji i Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą, sąd może przedłużyć ten okres. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

- To historyczna chwila i wielki sukces środowisk kobiecych od wielu lat walczących o te przepisy, ale przede wszystkim to nadzieja na spokój i bezpieczeństwo dla tysięcy ofiar przemocy domowej. Często w swojej pracy jeszcze na stanowisku wiceprezydenta zderzałam się z brutalną rzeczywistością, gdy zgłaszały się do mnie osoby poszukujące pomocy, a zamieszkujące wspólnie ze swoim oprawcą, bo mieszkanie było wspólne albo wspólna umowa najmu. Dramat tych rodzin często rozgrywał się w czterech ścianach i to często ofiara musiała uciekać z dziećmi od swojego oprawcy, pozostawiając często cały swój dobytek – mówi posłanka Karolina Pawliczak z Lewicy.