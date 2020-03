Biedronka wprowadziła specjalne godziny na zakupy dla seniorów

Obecnie najważniejsze jest zapewnienie seniorom pomocy w codziennych czynnościach tak, by unikali zatłoczonych miejsc. Jednak nie każda osoba starsza ma rodzinę, która wesprze ją np. w zrobieniu zakupów. Dlatego Biedronka włącza się w te działania. Od wtorku, 24 marca, w sklepach sieci zostaną umieszczone specjalne skrzynki i gotowe do wypełnienia proste formularze. Każdy senior, który potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, a także każda osoba gotowa pomagać, może wypełnić taki formularz i zostawić w skrzynce. Obie grupy mogą też się zgłosić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta sieci Biedronka dzwoniąc pod numer 22 205 33 00.

Aby umożliwić seniorowi płatność za zakupy dopiero w momencie ich dostarczenia, Biedronka oferuje także możliwość skorzystania ze specjalnej karty programu „Czas na pomaganie seniorom 65+”. Wszyscy seniorzy, którzy mają aktywną kartę Moja Biedronka, mają możliwość otrzymania także karty „Czas na pomaganie seniorom 65+”. Przekażą ją następnie wolontariuszowi, który będzie nią płacić za ich zakupy w Biedronce. Senior dokonuje płatności za zakupy w momencie dostawy, a wolontariusz wpłaca otrzymaną od niego kwotę – za pierwsze i kolejne zakupy – z powrotem na kartę w dowolnym sklepie Biedronka.

Sieć dla bezpieczeństwa klientów już wcześniej wprowadziła limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach – limity są związane z wielkością danej placówki. Teraz dodatkowo osoby starsze w pierwszej godzinie funkcjonowania sklepu, będą mogły wejść do niego jako pierwsze. Wszystko po to, by przebywały w sklepie jak najkrócej i były przez to jak najmniej narażone na zachorowanie.