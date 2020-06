Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na koncert online Kreisler Salon Duo

Łukasz Kryjom Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Jarosława Drzewieckiego i prof. Tatiany Szebanowej. Jest laureatem III nagrody na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Antoninie (1998) oraz laureatem II nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie dla Pedagogów Muzyki w Warszawie w specjalności kameralistyka, gdzie wystąpił w duecie ze skrzypkiem Arkadiuszem Hylewskim (2016). Pianista uczestniczył w III Letnim Kursie Muzyki Solowej i Kameralnej „Karol Szymanowski in memoriam” w Zakopanem prowadzonym przez prof. Wandę Wiłkomirską i prof. Rudolfa Meistera (1998), a także brał udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach Zdroju, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Tatiany Szebanowej i prof. Wiktora Mierżanowa (2000-2007). W 1999 roku wystąpił wraz z aktorką Joanną Szczepkowską podczas XVI Konfrontacji Chopinowskich w Antoninie. Koncertował m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Dusznikach Zdroju, Szafarni, Antoninie, oraz za granicą (Hannover, Lipsk, Nordhausen). Pianista dwukrotnie otrzymał tytuł „Młody Artysta” (1998, 2005) oraz tytuł „Osobowość Ostrowskiej Kultury” (2016). Został także uhonorowany statuetką Starosty Ostrowskiego za zasługi w rozwoju i krzewieniu kultury (2010). W swoim repertuarze posiada utwory Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Rachmaninowa, Skriabina, Szostakowicza, Bartoka, Magina i in.

Arkadiusz Hylewski

Absolwent klasy skrzypiec Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studia ukończył z tytułem magistra sztuki u prof. Luby Czajkowskiej. W latach 1997-1999 był skrzypkiem orkiestry Filharmonica das Beiras w Portugalii. Jako kameralista i muzyk orkiestrowy koncertował niemal we wszystkich krajach Europy oraz na Tajwanie. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, m.in. z Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum. Do 2009 roku był członkiem orkiestry Opery Wrocławskiej. W tym samym roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury na nagranie płyty ze swoimi opracowaniami i kompozycjami na kwartet smyczkowy. Jego publikacje wydawane są przez znane wydawnictwo NUTY.PL. Wielokrotnie koncertował jako solista i kameralista m.in. z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej oraz na Festiwalu Południowej Wielkopolski. Obecnie jest muzykiem – solistą Filharmonii Kaliskiej. Jest również członkiem kaliskiej grupy „Accorinet Klezmer Band” z którym wielokrotnie koncertuje. Jako pedagog prowadzi klasę skrzypiec w Szkole Muzycznej I stopnia w Odolanowie, gdzie został dwukrotnie wyróżniony z okazji Dnia Działacza Kultury. Otrzymał także Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie upowszechniania kultury za sezon kulturalny 2013/2014 oraz za sezon kulturalny 2018/2019. W roku 2016 otrzymał drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pedagogów Muzyki w Warszawie.