Kaliscy fryzjerzy sprawili niespodziankę podopiecznym fundacji CHOPS. ZDJĘCIA

W poniedziałek, 14 lutego podczas otwartego spotkania na podopiecznych fundacji CHOPS czekała niespodzianka.

- To była w zasadzie bardzo spontaniczna akcja i akurat tak się udało, że było to w Walentynki. Uważam, że pomagać można na wiele sposobów. Czasami nawet ja na coś nie wpadnę, a ktoś inny ma dobry pomysł. I tak też było w tym przypadku, że dwoje fryzjerów zaoferowało, że może przyjść do nas, aby podopieczni mogli skorzystać z ich usług. Chętnych było bardzo dużo, ale ostatecznie Pani fryzjerka i Pan fryzjer, bo było ich dwoje sprawili nowe fryzury 10 osobom – opowiada Roman Żarnecki, prezes fundacji Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.