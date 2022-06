La Strada w Kaliszu. Wspaniały finał 29. odsłony festiwalu teatrów ulicznych ZDJĘCIA

W niedzielę organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych w kaliskim Parku Miejskim. Młoda widownia oraz ich opiekunowie obejrzeli m.in. "Bajka (nie) tylko dla dzieci!" Teatru Komedii Impro oraz ponownie cyrkowo-teatralno-komediowy spektakl Piny Polar. Zaś na placu przy Centrum Kultury i Sztuki jako pierwsi zaprezentowali się dobrze znani kaliskiej publiczności artyści z Teatru Nikoli ze spektaklem "Biedni ludzie".

Wieczór jednak zdecydowanie należał do Teatru Biuro Podróży. Ich "Eurydyka" to monumentalne widowisko plenerowe. Spektakl powstał w czasie pandemii. Jest artystyczną reakcją na zagrożenie rozłąką, odejściem bliskiej osoby.

Teatr Ognia Flow Fireshow zakończył niedzielne spotkanie i tym samym trzydniowy festiwal. Pokaz tańca z ogniem "Gatsby" to ich najpopularniejszy i jednocześnie najczęściej nagradzany pokaz fireshow. Oparty jest na motywach muzycznych z filmu "The Great Gatsby". Klimatem nawiązuje luźno do nowocześnie przedstawionego stylu amerykańskich lat 20. poprzedniego stulecia.