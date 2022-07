"Mamo, ja nie chcę wojny!". Pacyfistyczna wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu ZDJĘCIA

Ekspozycja została opracowana według projektu dyrektora Archiwum Akt Nowych Mariusza Olczaka i dr Doroty Sadowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy pracowników Uniwersytetu im. Tanasa Szewczenki w Kijowie i portalu "Mom, I see war". Prezentuje ona rysunki polskich dzieci z 1946 r. oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich. Są one do siebie bardzo podobne - wojna niezależnie od czasu, sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, zawsze jest czymś złym, a dzieci są jej ofiarami.

W wernisażu brali udział członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów, darczyńcy oraz panie z Ukrainy, które czasowo przebywają w kaliskim akademiku "Bulionik" Akademii Kaliskiej wraz z kierownikiem domu studenckiego Moniką Kostrzewą. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie, zwłaszcza pośród obywatelek Ukrainy.