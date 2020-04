Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Zobacz cenne obiekty z Kalisza ZDJĘCIA

W sobotę, 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, którego celem jest przybliżenie wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. Święto jest wpisane przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. To też okazja do dyskusji na temat przybliżania problemów ochrony zabytków. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, gdzie prezentujemy cenne obiekty z Kalisza.

