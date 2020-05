Paczkomat ułatwi życie mieszkańcom Kalisza i urzędnikom

- Odbyła się wizja lokalna z przedstawicielami tzw. Działu Ekspansji In Post, wspólnie uzgodniono lokalizację urządzenia, które docelowo ma stanąć przy ścianie bocznej urzędu przy ul. Kościuszki 1a. Omówiono również potrzeby jakim powinien sprostać paczkomat - tłumaczy Krystian Kinastowski.

W swojej interpelacji do prezydenta Kalisza Barbara Oliwiecka dodaje, że inicjatorem takiego rozwiązania jest firma InPost. Dwa takie urządzenia stanęły już w Gorzowie Wielkopolskim.

Podkreśla, że obecnie trwają uzgodnienia co do zapisów umowy. Mają się one zakończyć jeszcze w maju, a na początku czerwca miałaby zostać podpisana umowa o współpracy.