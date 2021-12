Powiat kaliski: Radni uchwalili budżet na 2022 rok. Jak będą wyglądały dochody i wydatki samorządu?

Uchwałę Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030 podjęto większością głosów przy 15 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Z kolei uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu powiatu kaliskiego podjęto przy 12 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Budżet powiatu kaliskiego w 2022 roku wyniesie w sumie 77.013.623,71 zł. Wydatki sięgną 94.597.708,18 zł. Deficyt w kwocie 17.584.084,47 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

- Będziemy jeszcze częściej i jeszcze więcej w przyszłym roku mówić o budżecie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć za ile będziemy realizować nasze wydatki majątkowe. Kwoty, które mamy już zaplanowane w dotacjach są stałe, ale nie wiemy ile z naszych środków będziemy musieli dokładać. Żaden ze wskaźników w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej nie zostanie przekroczony, gdyż my nie generujemy nowych zadań, przekładamy zadania na rok przyszły łącznie z finansowaniem. […] Musimy patrzeć perspektywicznie przez cały rok 2022[…]. Musimy być przewidujący, musimy wyciągać wnioski z tego co się dzieje wokół nas. Składam obietnice, że my – Zarząd i pracownicy Urzędu w tym czasie będziemy pracować tak jak w kryzysie, musimy włączyć do naszego bieżącego zarządzania, zarządzenie kryzysowe, będziemy dyskutować, być może częściej się spotykać na sesjach. Deklaruję, że znamy powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy ze względu na rosnące koszty materiałów i usług” - powiedział starosta kaliski Krzysztof Nosal.