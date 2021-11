Święto Niepodległości w Kaliszu. Bezkrwawa rewolucja 11 listopada 1918 roku. ZDJĘCIA

W nocy z 10 na 11 listopada 1918 roku por. Juliusz Ulrych, były legionista i peowiak objął funkcję szefa Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej. Rankiem w towarzystwie porucznika Stefana Bienieckiego pojawił się w pałacu gubernatorskim, gdzie urzędował komendant garnizonu niemieckiego okręgu okupacyjnego. Rozmowa z generałem von Sontagiem była krótka.

- Panie generale, wczoraj w nocy objąłem władzę. Proszę o przekazanie mi swoich czynności, a w szczególności sieci telefonicznej, ponieważ chciałbym uniknąć z pańskimi oddziałami na prowincji rozlewu krwi – oznajmił Ulrych.

– Ja pana nie rozumiem, kto pan jest? – wykrztusił generał.

Sprawę wyjaśnił w tej chwili kapitan niemiecki, który wszedł do gabinetu ze zdartą ze słupa odezwą Sztabu Wojskowego do społeczeństwa kaliskiego i zameldował, że kaliszanie rozbrajają Niemców. Ostatecznie generał ze współpracownikami udał się na naradę do innego pomieszczenia, a Ulrych z jego gabinetu kontynuował bezkrwawą rewolucję. Szef sztabu nakazał łączyć się telefonicznie z komendantami Polskiej Organizacji Wojskowej w pobliskich miastach – Turku, Sieradzu, Koninie i Słupcy.