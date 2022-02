W byłym kaliskim więzieniu ma powstać Izba Muzealna Służby Więziennej. Poszukiwane pamiątki. ZDJĘCIA

Fundacja Rozwoju SWWS, działająca przy Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zainicjowała powstanie Izby Muzealnej Służby Więziennej.

- Będzie mieściła się w najlepszym do tego obiekcie w Polsce, ponieważ jest to Zakład Karny, który funkcjonował od 1846 roku do 2015 roku. Jest jednym jednym z najstarszych więzień w Polsce, które od samego początku były przeznaczone pod Zakład Karny – zapowiedział płk dr Leszek Kołtun, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.