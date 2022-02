Wiadomo jak ma wyglądać nowy basen na osiedlu Dobrzec w Kaliszu WIZUALIZACJA

Kaliszanie wybiorą kolor elewacji nowej pływalni na Dobrzecu

W tym miejscu powstanie nowoczesna kryta pływalnia, która ma spełniać wszystkie standardy użytkowe, a także sportowe, zgodne z wymogami FINA, czyli Światowej Federacji Pływackiej. Pozwoli to na organizację zawodów rangi ogólnopolskiej. Ma to być basen z dwiema nieckami, z ośmioma torami pływackimi o długości 25 metrów. Jedna niecka będzie przeznaczona do nauki pływania. Basenem zarządzać będzie spółka Aquapark Kalisz.

Basen buduje Firma Budowlana Marek Antczak za kwotę 23 985 000 złotych. Inwestycja będzie składała się z trzech elementów: budynku pływalni z częścią biurowo-socjalną i techniczną, zagospodarowania terenu oraz chodników i parkingu. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na realizację zadania. Ponadto zobowiązuje się do utrzymania parkingów i wykonanej zieleni przez trzy lata. Umowa zakłada także ośmioletnią gwarancję.