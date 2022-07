"Dolina żurawi" Agnieszki Florczyk - wystawa w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie ZDJĘCIA

Agnieszka Florczyk jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystem Ochrony Ptaków. Chociaż fotografuje od niedawna, jej prace znalazły uznanie w konkursach krajowych i zagranicznych. W 2021 otrzymała tytuł Fotografa Roku Związku Polskich Fotografów Przyrody.

W 2021 roku wraz z muzykiem Michałem Zygmuntem wydała album fotograficzno-dźwiękowy "Dolina Mgieł Pieśni Wędrownych Ptaków", w którym obrazy natury dopełniają nagrania dźwiękowe skrzydlatych bohaterów. Jej fotografie znajdują się również w różnych publikacjach przyrodniczych oraz pokazywane były w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

"Dolina żurawi" to wystawa poświęcona tym niezwykłym ptakom, ale oprócz fotografii żurawi autorka pragnie zaprezentować kadry ukazujące piękno i wyjątkowość Doliny Baryczy.

- Fotografować zaczęłam dzięki żurawiom - te ptaki zauroczyły mnie kilka lat temu i niezmiennie fascynują. Żuraw – ptak nadziei, szczęścia, budzącej się do życia wiosennej przyrody, ale także nadchodzącej jesieni, kiedy zbiera się w ogromne stada. Symbol wierności, nieśmiertelności, czujności. Uosobienie piękna i gracji - mówi Agnieszka Florczyk. - Mam nadzieję, że moje fotografie zwrócą uwagę na piękno, jakie jeszcze jest wokół nas, na zwierzęta, które mają takie samo prawo do życia na Ziemi jak my