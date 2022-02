KO apeluje o zmiany w sądownictwie. Na szali pieniądze z Funduszu Odbudowy

Poseł Mariusz Witczak zwrócił się w poniedziałek, 21 lutego, z apelem do parlamentarzystów PiS z regionu.

- Dotyczy on wymiaru sprawiedliwości, aby dostosować sądownictwo polskie do standardów europejskich - tak, żeby było niezależne i niezawisłe. To jedyna droga do pozyskania 58 miliardów euro z Funduszu Odbudowy - uważa poseł Koalicji Obywatelskiej. - Dlatego apel do posłów Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu - Jana Dziedziczaka, Piotra Kalety, Tomasza Ławniczaka, Marleny Maląg, Jana Mosińskiego i Katarzyny Sójki. Uważamy, że każdy powinien wziąć osobistą odpowiedzialność za losy Polski, ale również losy naszych małych ojczyzn.