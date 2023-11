"Mam na koncie wiele morderstw...". Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem w kaliskiej bibliotece

Pisarz o naturze leniwca?

Autor opowiedział o początkach kryminału neomilicyjnego oraz o swoich pierwszych próbach pisarskich. Przybyli usłyszeli również jego przemyślenia na temat metod tworzenia narracji, psychologicznych profili bohaterów oraz wstępnego researchu dotyczącego zarówno czasu, jak i przestrzeni, w których rozgrywają się jego kryminały.

Pisarz wyjaśnił także, na czym polega jego natura leniwca. Podzielił się ze słuchaczami cząstką swojego życia prywatnego, i co z tego życia przeniósł do swojej najnowszej powieści zatytułowanej "Ostatnia droga". Spore zainteresowanie wzbudziła także współpraca pisarza z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Z szacunku dla przedsięwzięcia Jurka Owsiaka już od kilku lat Ryszard Ćwirlej organizuje licytację, w efekcie której można znaleźć się na kartach jego nowej powieści. W ten sposób do kryminałów trafiło już kilka postaci z prawdziwymi nazwiskami, a WOŚP zyskała ponad sto tysięcy złotych.