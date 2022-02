Protest rolników. Kolumna ciągników przejechała na trasie Kalisz - Ostrów ZDJĘCIA

W całej Polsce protestów ma być ok. 50, z czego 11 w Wielkopolsce. Blokady i przejazdy rozpoczną się w godzinach 9-10. Do protestu doszło także na DK 25, między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Zbiórka ciągników odbyła się w Ociążu. Stamtąd kolumna traktorów, pod eskortą policyjnych radiowozów, przejechała drogą krajową w stronę Ostrowa Wielkopolskiego i z powrotem. Czy rolnicy planują zaostrzenie protestu?

- Trudno mi teraz odpowiedzieć. Koledzy myślą również o protestach w Warszawie. Na wsi jest naprawdę ciężko. My chcemy rozmawiać! Nie walimy pięścią w stół. Dajemy propozycje zmian, ale nas rząd nie chce nas wysłuchać i skorzystać z rad. To nas najbardziej boli. Nie wiem jak długo to potrwa! - powiedział Karol Frąszczak, koordynator protestu w naszym regionie.